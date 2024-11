Glock kündigt rund 60 Mitarbeiter nach Umsatzminus und Konkurrenzdruck

Die finanzielle Lage des Glock-Konzerns sieht aktuell nicht rosig aus: Im Vorjahr verzeichnete der Waffenhersteller, der seinen Sitz in Ferlach hat, ein Umsatzminus von 213,8 Millionen Euro im Vergleich zu 2022. Der Jahresüberschuss betrug 2023 39,7 Millionen Euro, im Jahr 2022 lag er noch bei 146,2 Millionen Euro. Diesen Einbußen, die aus dem Glock-Konzernabschluss 2023 hervorgehen, stand ein fast gleichbleibender Personalaufwand von 178,2 Millionen Euro für 2.500 Mitarbeiter gegenüber. Das geht sich jetzt anscheinend nicht mehr aus: Wie die Kleine Zeitung heute berichtete, meldete Glock etwa 60 Mitarbeiter zur Kündigung an.

Kündigungen in Ferlach und Deutsch-Wagram

An den Glock-Standorten in Ferlach und Deutsch-Wagram sind nach Auskünften der Glock-GmbH gegenüber der Kleinen Zeitung rund 1.800 Mitarbeiter beschäftigt. An beiden Standorten seien nun je weniger als 30 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet worden. Von einer Kündigungswelle wolle man nicht sprechen, eher von einer Anpassung der Kapazitäten im Bereich der Produktion.

Starke Konkurrenz am Waffenmarkt

Von den 615 Millionen Euro Jahresumsatz im Jahr 2023 wurden 15 Millionen Euro in Österreich generiert, der Rest entfiel auf Auslandsgeschäfte. In den USA, wo Glock traditionell führend bei Pistolenverkäufen an Privathaushalte ist, bekam der österreichische Waffenproduzent in letzter Zeit starke Konkurrenz. Beispielsweise wurde erst heuer eine Pistole des deutsch-amerikanischen Waffenherstellers Sig Sauer als Standard-Seitenwaffe der US-Streitkräfte sowie der australischen und kanadischen Armee eingeführt, Glock ging leer aus.