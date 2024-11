Polizei erwirkte EU-Haftbefehl gegen Einbrecher, doch er saß bereits ein

In Kroatien

Als Verdächtiger gilt ein 39-jähriger Slowake, der zwischen Oktober 2023 und Februar 2024 mindestens 42 Einbrüche in Kellerabteile und Fahrradräume verübte. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf eine mittlere fünfstellige Summe in Euro. Der Mann nutzte bei den Einbrüchen spezielles Werkzeug, um diverse Sperrmittel zu überwinden und sich Zugang zu verschaffen. Nach den Diebstählen brachte er das Diebesgut in die Slowakei, wo es gewinnbringend verkauft wurde.

EU-Haftbefehl erwirkt

„Gegen den Mann konnte über die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ein europäischer Haftbefehl erwirkt werden, wobei dieser in Kroatien, aufgrund dessen sowie auch aufgrund dort begangener Straftaten inzwischen festgenommen werden konnte“, heißt es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Nachdem er seine Strafhaft in Kroatien verbüßt hat, wird er nach Österreich ausgeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Komplizen des 39-Jährigen laufen weiter.