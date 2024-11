Lotto: 1,4 Millionen Euro warten, 90.000 Euro gingen nach Kärnten

Für die Lotto-Ziehung am Mittwoch hatte dieses Mal niemand die „sechs Richtigen“ getippt, weder per Quicktipp noch via selbst ausgefülltem Tippschein. Damit geht es bei der Lotto-Bonus-Ziehung am Freitag mit Conny Kreuter um einen Jackpot mit 1,4 Millionen Euro. Zusätzlich werden bei der Bonus-Ziehung am 8. November unter allen bei dieser Ziehung mitspielenden Lotto-Tipps zehnmal 30.000 Euro Urlaubsgeld verlost.

Je 90.000 Euro gingen nach Oberösterreich und Kärnten

Zwei Spielteilnehmer konnten sich am Mittwochabend über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Je ein Gewinn zu mehr als 90.000 Euro geht nach Oberösterreich und Kärnten. In Oberösterreich war es der erste von fünf Tipps, der hier erfolgreich war, in Kärnten der dritte von vier Tipps, beide wurden auf einem Lotto-Normalschein gespielt, bei beiden fehlte die Zahl 12 auf den Lotto Sechser.

Zwei Sechser bei LottoPlus-Ziehung

Bei der LottoPlus-Ziehung gab es gestern Abend gleich zwei Sechser. Hier geht je ein Gewinn nach Oberösterreich und nach Niederösterreich, beide Gewinner bekommen mehr als 100.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser in der kommenden Lotto Bonus-Runde geht es wieder um rund 150.000 Euro. Auch beim Joker gab es gestern Abend keinen Tippschein mit der richtigen Joker-Kombination, am Freitag geht es damit auch hier um einen Jackpot. Im Topf warten nun 350.000 Euro auf das „Ja“ zum Joker und die richtige Joker-Zahl.