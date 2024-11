Unfall bei U4-Station: Frau in kritischem Zustand

„Wegen eines Rettungseinsatzes werden die Züge der Linie U4 zwischen den Stationen Längenfeldgasse und Margaretengürtel über Gleis 2 geführt. Das Störungsende ist derzeit nicht absehbar“, hieß es von den Wiener Linien in den Betriebsinfos. Kurz nach 18 Uhr kam es zu einem Unfall bei der U-Bahn-Station Margaretengürtel. Eine 60-jährige Frau ist von einem Zug im Kopfbereich erfasst worden. „Die Frau hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. Sie wurde von mehreren Teams der Berufsrettung vor Ort betreut. Die Dame musste intubiert und beatmet werden und wurde in einem kritischen Zustand in einen Schockraum gebracht“, so Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung Wien, gegenüber 5 Minuten. Der Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen.

Von Zug erfasst

Laut den Wiener Linien wartete die 60-Jährige am Bahnsteigrand auf einen Zug. Sie wurde von der einfahrenden Garnitur erfasst und kam auf dem Bahnsteig zu liegen. Der Fahrer des Zuges verständigte sofort die Leitstelle, diese setzte die Rettungskette in Gang. Die Wiener Linien und das Verkehrsunfallkommando der Polizei untersuchten den Unfallhergang. Der U-Bahn-Lenker wurde vom Kriseninterventionsteam betreut.

Störung beim U-Bahn-Betrieb

Die U4 konnte aufgrund dieses Vorfalls bis 18.30 Uhr nicht zwischen Längenfeldgasse und Kettenbrückengasse fahren. Danach wurde die Linie in diesem Bereich in beide Richtungen nur auf einem Gleis geführt, die Station Margaretengürtel wurde nicht eingehalten. Kurz vor 19 Uhr nahm die U4 wieder den durchgehenden Betrieb auf. (APA/red, 07.11.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.11.2024 um 19:55 Uhr aktualisiert