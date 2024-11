„Vom Fass“ eröffnet Filiale in der Shopping City Seiersberg

In der Shopping City Seiersberg hat am 7. November 2024 das Geschäft „Vom Fass“ eröffnet.

Nachdem erst vor wenigen Tagen ein Geschäft in der Shopping City Seiersberg neu eröffnet wurde, hat heute, am 7. November 2024, ein weiteres Geschäft seine Türen für Shoppingliebhaber geöffnet. „Vom Fass“ ist nun in der Violet City auf Ebene zwei zu finden. In diesem Laden kannst du eine Vielzahl von Ölen, Spirituosen und leckeren Spezialitäten entdecken und kaufen. Ob für Hobby-Liebhaber oder für den eigenen Genuss – hier gibt es eine Auswahl an verschiedenen Spezialitäten.