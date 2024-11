Giglachseen punkten bei „9 Plätze, 9 Schätze“: Folgt Besucheransturm?

Der drittschönste Platz in Österreich liegt in der Steiermark: Die Giglachseen im steirischen Liezen sind zwei Bergseen (oberer und unterer Giglachsee). Sie bilden das Herzstück der westlichen Schladminger Tauern und gelten österreichweit als beliebtes Wanderziel. Dies wurde durch die Drittplatzierung bei „9 Plätze, 9 Schätze“ nochmal zusätzlich verdeutlicht. Für die Steiermark sollte ursprünglich die Bärenschützklamm an den Start gehen. Die Kandidatur wurde aber zurückgezogen. Warum erfährst du hier: 9 Plätze, 9 Schätze: Bärenschützklamm tritt doch nicht bei TV-Show an. Wie aber hat sich diese Auszeichnung auf das Ausflugsziel ausgewirkt? Strömen nun die Menschenmassen zu den Giglachseen? Wir haben für euch beim Tourismusverband Schladming-Dachstein nachgefragt.

Möglicher Besucheransturm erst im kommenden Jahr

„Viele Gäste und insbesondere auch Einheimische nutzten das herrliche Herbstwetter und die idealen Wanderbedingungen, aufgrund dessen waren die Giglachseen in der aktuellen Jahreszeit noch gut besucht“, berichtet Stefanie Drosg von der Erlebnisregion Schladming-Dachstein auf Anfrage von 5 Minuten. Wie sich die Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ sowie die Platzierung auswirkt, soll sich jedoch deutlicher im kommenden Jahr zu Beginn der Wandersaison abzeichnen. Für mögliche Besucherströme, ist die Region jedoch vorbereitet: „Die Besucherlenkung ist jedoch bereits gut organisiert, da die Anreise größtenteils über den Wanderbus erfolgt. Natürlich wird die künftige Auslastung auch weiterhin genau und sorgfältig beobachtet und, falls notwendig, gezielte Schritte zur Besucherstromlenkung eingeleitet, um die Natur und das Wandererlebnis für alle zu bewahren“, so Drosg.

Was macht die Giglachseen so besonders?

Die Erlebnisregion Dachstein-Schladming ist besonders stolz auf ihr „Naturjuwel“, welches durch die ORF-Sendung mit dem dritten Platz ausgezeichnet wurde. Die Giglachseen sind „fjordähnlich, umgeben von den majestätischen Gipfeln der Schladminger Tauern. Das kristallklare Wasser, die unberührte Natur und das atemberaubende Panorama schaffen einen Ort, an dem die Schönheit der Natur intensiv erlebbar wird. Neben diesem außergewöhnlichen Naturerlebnis bietet das Wanderziel auch eine hervorragende Infrastruktur sowie mehrere gemütliche Einkehrmöglichkeiten, die zum Verweilen und Genießen einladen. Die Kombination aus unberührter Landschaft und Komfort macht die Giglachseen zu einem einzigartigen Ausflugsziel für uns alle“, hebt der Tourismusverband die Vorzüge des beliebten Ausflugsziels hervor.

„Die Freude ist groß“

Die Freude über den dritten Platz ist sehr groß, wie Drosg berichten darf. „Diese Auszeichnung gibt uns die Gelegenheit, ganz Österreich zu zeigen, welch wunderbare Plätze unsere Region Schladming-Dachstein zu bieten hat. Eine so positive Platzierung bedeutet nicht nur eine Anerkennung, sondern auch einen echten Mehrwert für die gesamte Region“, wird zusätzlich die Bedeutung der Platzierung für die gesamte Region hervorgehoben, die dadurch für Touristen an Attraktivität gewinnt.