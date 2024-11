12-Jähriger stürzt nach Überholmanöver – Autolenker fährt weiter

In Vorarlberg kam es zu einem Unfall, bei dem ein 12-Jähriger verletzt wurde.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 19:40 / ©Anders Andersen/Pixabay

Der zwölfjährige Bursche war gegen 7.25 Uhr auf der Steinackerstraße in Richtung Mittelschule Rheindorf unterwegs, als ihn ein unbekannter Autofahrer in einer leichten Rechtskurve überholte. Laut Polizeiangaben war der Seitenabstand so knapp, dass der Schüler weiter nach rechts ausweichen musste und dabei die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Er prallte gegen die Gehsteigkante und stürzte. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten. Der Zwölfjährige wurde bei dem Sturz verletzt.