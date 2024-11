Frischer Wind in Finkenstein: Neuer Vizebürgermeister steht fest

Erst vorgestern gab Christine Sitter (SPÖ) nach 25 Jahren in der Kommunalpolitik ihren Rückzug aus der Politik bekannt. Die langjährige Vizebürgermeisterin von Finkenstein will mit ihrem Rücktritt „Platz für frische Ideen und neue Perspektiven schaffen“. In der heutigen Gemeinderatssitzung ging es in Finkenstein unter anderem um die Nachfolgefrage.

Alexander Linder wird Vizebürgermeister

Der Gemeinderat hat gewählt: Alexander Linder (SPÖ) folgt Sitter als Vizebürgermeister nach. Der bisherige Gemeindevorstand zeigt sich erfreut: „Es erfüllt mich mit Stolz, als Vizebürgermeister in einer der am schnellsten wachsenden Gemeinden in Kärnten gewählt worden zu sein“, teilt der 54-Jährige gegenüber 5 Minuten mit. Auch Dankesworte dürfen nicht fehlen: Einerseits bedankt sich Linder bei seiner Fraktion, andererseits beim Gemeinderat für das in ihn gesetzte Vertrauen. „Als Sozialdemokrat stehen für mich die Bürger:innen an erster Stelle, noch vor allen parteipolitischen Interessen“, erklärt Linder und betont: „Meiner Meinung nach hat die Kommunalpolitik die Interessen der Bürger:innen zu vertreten und deren Lebensqualität nachhaltig zu fördern. Ich werde, wie schon als Gemeindevorstand zuvor, gemeinsam mit meinem Team, auch weiterhin mit vollem Einsatz für alle Finkensteiner:innen da sein.“ Abschließend spricht er der bisherigen Vizebürgermeisterin seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus.

Janine Wiegele wird Gemeindevorständin

An die Position von Linder rückt Janine Wiegele (SPÖ) nach. Die Sozialarbeiterin war bisher als Gemeinderätin tätig und freut sich nun darauf, als Gemeindevorständin neuen Herausforderungen entgegenzutreten. „Ich hoffe, vor allem durch meine Expertise im sozialen Bereich vielen Gemeindebürger:innen eine gute Ansprechperson für ihre Ängste, Sorgen und täglichen Herausforderungen sein zu können“, teilt die 35-Jährige stolz mit. Am Herzen liegen ihr vor allem ein wertschätzender Umgang in der Gemeindestube und eine positive Entwicklung der Gemeinde Finkenstein. Auch Wiegele spricht Sitter großen Dank aus: „Sie war immer ein Vorbild für mich und hat für unsere Gemeinde, vor allem durch ihre Menschlichkeit, Großartiges geleistet.“