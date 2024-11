Glühweinopening in Klagenfurt: Heiße Drinks und coole Beats

Am weihnachtlich dekorierten Alten Platz in Klagenfurt wird heute das große Glühweinopening gefeiert.

Um 17 Uhr startete heute, am 7. November, das Glühweinopening in Klagenfurt, das für viele Klagenfurter alljährlich einen Fixtermin darstellt. Bei guter Stimmung und Musik von DJ Daddy Cold haben sich auch heuer zahlreiche Gäste zusammengefunden, die bei einem Glas Punsch, Glühwein oder Glühmost den vorzeitigen Start in die Vorweihnachtszeit feiern.

Was kosten die Getränke am Glühweinstand?

Wie jedes Jahr interessiert vor allem eine Frage die Klagenfurterinnen und Klagenfurter brennend: Was kosten die Getränke am Glühweinstand? Bei einem Lokalaugenschein haben wir uns für unsere 5-Minuten-Community erkundigt, wie die Preise heuer aussehen. Glühwein bekommt ihr dieses Jahr um 4,80 Euro bzw. 5 Euro im Stadtcafé, Glühmost kostet zwischen 4,50 und 4,80 Euro und für einen alkoholfreien Punsch werden immerhin 4 bis 4,20 Euro fällig.