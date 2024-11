Wohnhausbrand: Schwiegertochter weckt 70-Jährigen rechtzeitig

Am 7. November gegen 16 Uhr kam es zu einem Wohnhausbrand in Puch bei Weiz. Ein 78-Jähriger musste daraufhin ins Krankenhaus.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 21:19 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, dem 7. November, gegen 16 Uhr, brach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in einem Wohnhaus in Puch bei Weiz aus. Der 78-jährige Bewohner befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude. Seine 28-jährige Schwiegertochter bemerkte das Feuer und konnte ihren schlafenden Schwiegervater rechtzeitig wecken. Während sie die Feuerwehr alarmierte, versuchte der 78-Jährige mit Unterstützung von aufmerksamen Nachbarn, das Feuer zu löschen – jedoch ohne Erfolg.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Die Feuerwehren Puch und Floing rückten mit rund 30 Einsatzkräften an und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Der 78-Jährige wurde aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Weiz gebracht. Die genaue Brandursache und der entstandene Schaden sind derzeit noch nicht bekannt.