Große Trauer: Bekannter Boxer stirbt mit nur 42 Jahren

„Liebe Bouncer, mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass unser Gründer und Trainer Daniel Nader heute von uns gegangen ist. Daniel war mehr als nur ein Coach – er war ein Mentor, Freund und Vorbild für uns alle. Seine Leidenschaft und Hingabe werden immer ein Teil von Bounce bleiben. Lasst uns in seinem Sinne weiterkämpfen und seinen Traum lebendig halten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihn kannten“, so lautete die traurige Nachricht, die das Wiener Box-Studio am gestrigen Mittwoch, dem 6. November, mitteilte.

Unheilbare Nervenkrankheit

Mit dem Wiener Boxtrainer und Gründer des Boxclubs Bounce, Daniel Nader, verliert die österreichische Boxwelt eine prägende Figur. Nader ist im Alter von nur 42 Jahren an der unheilbaren Nervenkrankheit MSA (Multisystematrophie) verstorben. Nader, der den Club im Alter von 24 Jahren in Ottakring ins Leben rief, machte Bounce zum größten Boxzentrum Österreichs mit über 1.000 aktiven Mitgliedern.

Große Trauer um bekannten Boxer

Als Präsident und Sportlicher Leiter des Boxclubs Bounce trainierte er zahlreiche Boxerinnen und Boxer und brachte den Boxsport mit den „Bounce Fight Nights“ auf die große Bühne – elf internationale Titelkämpfe wurden live im TV übertragen. Sein Bruder, Marcos Nader, zählt ebenfalls zu den großen Namen des österreichischen Boxsports. Daniel Nader hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder.