Hochnebel löst sich auf: Sonne bringt milde Temperaturen

Am Freitag, dem 8. November, wird das Wetter in Österreich wechselhaft.

In den Niederungen sowie in den Tälern und Becken ist zunächst mit weit verbreitetem Nebel oder Hochnebel zu rechnen. Abseits dieser typischen Nebelgebiete und in höheren Lagen zeigt sich die Sonne. „Im Laufe des Tages wird der Nebel jedoch allmählich auflockern, und in vielen Regionen setzt sich die Sonne durch. Etwas hartnäckiger könnte der Nebel im Süden sowie im nördlichen Alpenvorland verbleiben“, weiß die GeoSphere Austria. Der Wind bleibt schwach, im Osten weht er zunehmend mäßig aus Ost bis Südost. Die Nachmittagstemperaturen liegen je nach Sonneneinstrahlung zwischen 5 und 13 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.