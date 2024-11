Sonne erobert den Freitag: Nebel zieht ab und bringt milde Temperaturen

Am 8. November wird das Wetter in Wien sonnig.

In einigen Stadtteilen sind zu Beginn noch Nebel- und Hochnebelfelder zu beobachten, die jedoch meist schon am Vormittag auflockern. Danach setzt sich die Sonne durch, lediglich einige hohe Schleierwolken ziehen vorbei. „Der Wind bleibt schwach, am Nachmittag nimmt er jedoch etwas zu und weht mäßig aus Südost. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag etwa 10 Grad“, so die GeoSPhere Austria.