Nebel weicht der Sonne: 12 Grad am Freitag erwartet

In der Steiermark wird es am Freitag, dem 8. November, sonnig.

In der Steiermark wird es am Freitag, dem 8. November, sonnig.

Am Freitag beginnt der Tag in den Tälern und Niederungen mit Nebel oder Hochnebel, der sich im Laufe des Tages auflöst. „Abseits der Nebelgebiete bleibt es den ganzen Tag über sonnig. Morgens liegen die Temperaturen zwischen minus 2 und plus 2 Grad, während am Nachmittag Werte von 8 bis 12 Grad erreicht werden“, weiß die GeoSphere Austria.