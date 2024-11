Zwischen Nebel und Sonne: So wird das Kärntner Freitagswetter

Größtenteils sonniges Wetter erwartet Kärnten am Freitag.

Größtenteils sonniges Wetter erwartet Kärnten am Freitag.

Veröffentlicht am 7. November 2024, 21:41 / ©Thomas Kaiser

Am Freitag beginnt der Tag für die Kärntnerinnen und Kärntner im Süden mit Nebel, im Norden eher sonnig. Die Nebelfelder lockern jedoch im Laufe des Vormittags auf und machen vielerorts Platz für die Sonne, wie die GeoSphere Austria für Österreichs südlichstes Bundesland prognostiziert. Im Tagesverlauf können auch einige Wolken durch Kärnten ziehen, die die Sonne etwas trüben. „Zwischen dem Wörthersee und der Koralm löst sich Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 900 und 1100m wahrscheinlich nur zum Teil auf“, heißt es seitens der Meteorologen weiter. Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen vier und acht Grad, in sonnigen Hanglagen können die Temperaturen auf bis zu elf Grad klettern.