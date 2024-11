Trauer im Mühlviertel: Opfer des Jägerdramas zur letzten Ruhe gebettet

Am Donnerstag wurde eines der beiden Opfer jenes Jägers, der am Montag der Vorwoche im Mühlviertel zwei Menschen erschossen haben soll, in seiner Heimatgemeinde begraben. Das zweite, ein Bürgermeister aus der Region, wird am Samstag beigesetzt. Nachdem der mutmaßliche Täter erst nach einer gut fünftägigen Großfahndung tot im Wald aufgefunden wurde und eine Obduktion vorerst keine Angabe zum Todeszeitpunkt ergab, wird nun ein forensisch-entomologisches Gutachten erstellt.

Warum mussten die beiden Männer sterben?

Innerhalb von eineinhalb Stunden soll der Täter in Fraunschlag (Gemeinde Altenfelden/Bezirk Rohrbach) den Bürgermeister aus der Region und im benachbarten Arnreit einen ehemaligen Jagdleiter mit gezielten Kopfschüssen getötet haben. Hintergrund dürften jagdliche Streitigkeiten gewesen sein. Der bewaffnete Mann flüchtete mit seinem Auto, dann war er mehrere Tage lang verschollen. Rund 50 Leute, die zuvor Probleme mit dem offensichtlichen Schützen gehabt hatten, bekamen Personenschutz. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte tagelang. Rund 500 Hinweise aus der Bevölkerung gingen im Laufe der Fahndung ein und wurden abgearbeitet. (APA, 07.11.2024)