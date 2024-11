Mann (76) schwer verletzt: Mit Schilehrerin auf Piste zusammengestoßen

Als ein 76-Jähriger auf einer roten Piste am Hintertuxer Gletscher in Tirol talwärts fuhr, kollidierte er mit einer dänischen Schilehrerin, die mit einer Schigruppe unterwegs war.

Als ein 76-Jähriger auf einer roten Piste am Hintertuxer Gletscher in Tirol talwärts fuhr, kollidierte er mit einer dänischen Schilehrerin, die mit einer Schigruppe unterwegs war.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 06:23 / ©5 Minuten

Am Donnerstag, dem 7. November 2024, fuhr gegen 10.20 Uhr eine 27-jährige dänische Staatsbürgerin, eine geprüfte Landesschilehrerin, mit einer sechsköpfigen Schigruppe in Tux, am Hintertuxer Gletscher, auf einer roten Piste talwärts. Zur selben Zeit fuhr ein 76-jähriger Österreicher auf derselben Piste mit den Schiern talwärts. Aus unbekannter Ursache kam es zwischen den beiden zu einer Kollision, wobei der 76-jährige zu Sturz kam.

Schwer verletzt am Oberköper

Die dänische Landesschilehrerin leistete sofort Erste Hilfe und setzte den Notruf ab. Der Verunfallte wurde in der Folge vom Team des NAH weiterversorgt und mit schweren Verletzungen am Oberkörper in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.