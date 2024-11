Arbeiter (64) verletzt: Holzlatten bohrten sich in seinen Arm

In Imst in Tirol ereignete sich ein Arbeitsunfall. Zwei Holzlatten bohrten sich in den Arm eines 64-Jährigen.

Der Arbeiter war damit beschäftigt, Holzbretter in eine Maschine zu schlichten, die in weiterer Folge automatisiert kleine Holzlatten aus den Brettern fertigt. Da es in der Maschine zu einem Holzstau kam, wodurch die Produktion zum Stillstand kam, öffnete der Arbeiter selbstständig die Sicherheitsabsperrung der Maschine und versuchte den Holzstau zu entfernen.

Holzlatten bohrten sich in seinen Arm

Dabei brach ein Brett und eine Latte bohrte sich in die Hand des Arbeiters und eine zweite Latte in den Unterarm. Der Arbeiter konnte sich noch selbst zu einem Arbeitskollegen bewegen, der die Rettungskette in Gang setzte. Die Rettung und der Notarzt versorgten den Arbeiter vor Ort und brachten ihn in der Folge, mit den zwei im Arm steckenden Latten, in das KH Zams.