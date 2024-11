Zielfahnder schnappen mutmaßlichen Serieneinbrecher

Am Donnerstagmorgen, dem 7. November 2024, um 8 Uhr schlugen Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien in Floridsdorf zu: Ein 39-jähriger Ungar, der wegen mehrerer Eigentumsdelikte im Raum Niederösterreich gesucht wurde, konnte in einem Notschlafquartier in Wien-Floridsdorf festgenommen werden. Die vorläufige Festnahme erfolgte aufgrund einer bestehenden Anordnung der Staatsanwaltschaft Niederösterreich. Der 39-Jährige wurde direkt in eine Justizanstalt in Niederösterreich überstellt.