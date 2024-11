„ARTistART“: Roncalli bringt Kunst und Zirkus nach Graz

Veröffentlicht am 8. November 2024, 06:46 / © circus-theater-roncalli

Vom 15. November bis zum 8. Dezember ist es nach fünf Jahren wieder so weit. Das Circus-Theater Roncalli gastiert wieder in Graz. Unter dem Titel „ARTistART“ präsentiert es eine Hommage an die Kunstwelt mit Darbietungen, die Frida Kahlo und Keith Haring ehren. Die Show vereint atemberaubende Artistik, Clownerie und Musik zu einer poetischen Reise.

Gehst du gerne in den Zirkus? Ja, sehr gerne! Manchmal, es kommt darauf an, was geboten wird Nein, der Zirkus interessiert mich nicht wirklich Ich war noch nie im Zirkus, aber es könnte interessant sein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Künstlerische Darbietung in Graz

Nach einem erfolgreichen Debüt in New York, wo über 100.000 Zuschauer, darunter Prominente wie Robert De Niro, Scarlett Johansson und Isabella Rossellini, die Show erlebten, bringt Roncalli nun seine Darbietung nach Graz. Einige der Artisten aus New York werden auch hier eine mitreißende Mischung aus Clownerie, Tanz, Live-Musik und spektakulärer Artistik präsentieren. Das Roncalli Royal Orchestra sorgt dabei für den musikalischen Rahmen.

© circus-theater-roncalli | Das Circus-Theater kommt wieder nach Graz. © circus-theater-roncalli | Es werden einige Artisten auftreten. © circus-theater-roncalli | Der letzte Auftritt in Graz war vor fünf Jahren. © circus-theater-roncalli | Es werden einige Darsteller auftreten.