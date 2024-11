Effektive Inflationsbekämpfung: AK Kärnten fordert Kurswechsel der Regierung

Gestern, am 7. November 2024, fand eine Vollversammlung der Arbeiterkammer (AK) Kärnten statt. Der Landesvorsitzende des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB), René Willegger, appellierte in seinen Grußworten an die Bundesregierung: „Die momentanen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind alles andere als positiv. Die neue Regierung darf keine Zeit verschwenden, die Probleme anzugehen und dabei muss sie gerecht und sozial handeln – und nicht wieder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kasse bitten!“ Auch Landeshauptmann Peter Kaiser richtet klare Worte an die künftige Bundesregierung und weist darauf hin, dass gemeinsame Kraftanstrengung nötig sein wird, um die aktuellen gesellschaftspolitischen Umbrüche zu meistern.

©AK Kärnten/Helge Bauer Heute lud die Arbeiterkammer Kärnten zur Vollversammlung.

Goach fordert effektive Inflationsbekämpfung

AK-Präsident Günther Goach: „Die Teuerung bei Wohnen, Energie oder etwa Lebensmitteln belastet immens, gleichzeitig flaut die Wirtschaft ab und die Zahl der Arbeitslosen steigt. Die Ungleichheiten bei Vermögen werden immer größer und der Bildungs- und Gesundheitsbereich steht vor großen Herausforderungen.“ Er kritisiert am bisherigen Vorgehen der Bundesregierung, dass die Mietpreisbremse zu spät gekommen sei und zu kurz greife. Weiters fordert er einen Ausbau des geförderten Wohnbaus und eine effektive Inflationsbekämpfung statt Geldverteilung per Gießkannenprinzip. In diesem Zusammenhang weist Goach auch auf die gestern präsentierte Konjunkturumfrage unter heimischen Betriebsräten hin: „Die Aussichten sind trüb. In fast allen Branchen werden Neueinstellungen verschoben, der Fachkräftemangel bleibt anhaltend hoch. Die Unternehmen fokussieren sich mehr auf Ersatz- statt auf Neuinvestitionen.“ Goach warnte in seiner Rede auch vor der Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten: „Eine weitere Kürzung der Beiträge würde weniger soziale Sicherheit, weniger bezahlte Freizeit, weniger Einkommen und weniger Familienleistungen bedeuten.“

©AK Kärnten/Helge Bauer Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach richtet klare Forderungen an die Bundesregierung.

Fachkräftemangel bekämpfen

Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen und Arbeitslose fit für den Arbeitsmarkt zu machen, brauche es laut Arbeiterkammer eine umfassende „Qualifizierungsoffensive“ mit den Schwerpunkten Digitalisierung und Green Jobs. Betriebe, die selbst keine Lehrlinge ausbilden (können), sollen sich an einem „Weiterbildungsfonds“ beteiligen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Darüber hinaus müsse die regionale und überörtliche Raumplanung an die Potenziale der Koralmbahn angepasst und die Forcierung überregionaler, interkommunaler Projekte vorangetrieben werden. Auch das AMS müsse personell und finanziell so ausgestattet sein, dass es allen Arbeitsuchenden rasche Vermittlung in Arbeit garantieren kann. Abschließend betont Goach: „Mit einem späteren Pensionsantritt wird es aber nicht gelingen, das System zu retten. Tatsache ist, dass bereits jetzt knapp 70 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht vom Arbeitsplatz weg, sondern aus dem Krankenstand oder Reha-Geld-Bezug in die Pension wechseln. Unsere Aufgabe ist es, für staatliche Pensionen zu sorgen, von denen die Menschen auch leben können.“

Karl Manfred Pichler neuer Vizepräsident der AK Kärnten

Im Rahmen der Vollversammlung wurde Karl Manfred Pichler – Vorsitzender- Stellvertreter ZBR KABEG Kärnten und BR-Vorsitzender im LKH Wolfsberg – zum neuen Vizepräsidenten der Arbeiterkammer Kärnten gewählt und angelobt. Pichler übernimmt damit das Amt von Ronald Rabitsch. Weiters wurden zwölf neue Kammerräte angelobt. In den Kontrollausschuss wurde Bettina Käfer gewählt. Weiters legte AK-Direktorin Susanne Kißlinger dem Plenum den Rechnungsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025 vor, welches einstimmig beschlossen wurde.

©AK Kärnten/Helge Bauer Arbeiterkammer-Präsident Günther Goach und der neue Vizepräsident Karl Manfred Pichler.