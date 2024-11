Picasso, Warhol und Co.: Heidi Horten Collection in Klagenfurt eröffnet

Ab dem heutigen Freitag, dem 8. November 2024 sind ausgewählte Werke der Heidi Horten Collection im kärnten.museum Klagenfurt erstmalig in Kärnten zu sehen. Direktorin der Heidi Horten Collection, Agnes Husslein-Arco, zur Eröffnung: „Die Ausstellung im kärnten.museum ist eine Hommage an Heidi Horten, die ihre Lieblingsresidenz in Kärnten hatte und dem Land sehr verbunden war. Viele der ausgestellten Objekte hingen oder standen in ihrem Zuhause. Diese kleine, feine Schau ist Ausdruck ihres Respekts gegenüber den Bewohner:innen des Landes.“ Landeshauptmann Peter Kaiser freut sich, „dass diese Ausstellung fünf Monate lang in Kärnten allen Interessierten zugänglich gemacht wird.“

Zur Ausstellung:

Unter dem Titel „Picasso · Warhol · Baselitz“ präsentiert das kärnten.museum eine Auswahl an Werken der Heidi Horten Collection in Wien. In der Ausstellung werden Gemälde, Skulpturen und kunsthandwerkliche Arbeiten von der klassischen Moderne bis zur zeitgenössischen Kunst gezeigt. Die Werke wurden über Jahrzehnte von Heidi Goëss-Horten (1941–2022), die in Kärnten auch dank ihres Engagements für den Tierschutz und den Klagenfurter Eishockeyverein KAC bekannt ist, gesammelt. Ergänzt wird die Schau durch Fotografien und persönliche Gegenstände, die einen Einblick in das Lebensumfeld der Sammlerin geben.

Details: „Picasso · Warhol · Baselitz – Special Guest Heidi Horten Collection“ kärnten.museum Klagenfurt Laufzeit: 8. November 2024 bis 6. April 2025 Kuratorinnenführung mit Brigitte Ponta-Zitterer jeweils donnerstags, 18 Uhr | 28. November, 9. Jänner, 6. Feber, 20. März Tipp: Mit der Eintrittskarte für die Heidi Horten Collection Wien erhalten Sie ein Vollpreis-Ticket (Erwachsene) im kärnten.museum Klagenfurt zum ermäßigten Preis von € 8,–. Und umgekehrt besuchen Sie mit der Eintrittskarte des kärnten.museum Klagenfurt auch die Heidi Horten Collection Wien zum ermäßigten Eintrittspreis!

