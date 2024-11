Es weihnachtet in Wien: Wo es überall einen Christkindlmarkt gibt

Der Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz machte den Anfang. Ab 16. November 2024 haben dann alle Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Wien geöffnet. In kaum einer anderen Stadt in Europa gibt es mehr Weihnachtsmärkte und marktähnliche Veranstaltungen als in der 2-Millionenstadt. Wiens Weihnachtsmärkte sorgen mit insgesamt 796 Ständen, davon 190 Gastroständen, mit glitzerndem Christbaumschmuck, kleinen und großen Geschenkmöglichkeiten aller Art, Weihnachtsdekorationen für verschiedenste Geschmäcker und natürlich auch Glühwein, Punsch und sonstigen Köstlichkeiten für perfekte Unterhaltung und abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten in der Vorweihnachtszeit.

Folgende Christkindl- und Weihnachtsmärkte werden heuer in Wien abgehalten: Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1

Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung

Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1

Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz, Wien 1

Weihnachtsdorf am Stephansplatz, Wien 1

Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, Wien 3, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27

Kunstadvent vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark

Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel

Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH

Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten

Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, Wien 12

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13, Schloss Schönbrunn

Weihnachtsmarkt im Park, Wien 18, Türkenschanzpark

Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Wien 21, Franz Jonas Platz Zusätzlich wird es auch heuer wieder mehrere marktähnliche Veranstaltungen zu Weihnachten geben, eine Liste der größten Veranstaltungen findest du hier: Wintermarkt am Riesenradplatz, Wien 2., Riesenradplatz

Almadvent, Wien 2., Messeplatz

Mittelalterlicher Adventmarkt im Arsenal, Wien 3., Ghegastraße

Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise, Wien 3., Fruethstraße 2

Advent im Gartenpalais Liechtenstein, Wien 9., Fürstengasse 1

Winter im MQ, Wien 7., Museumsplatz

Winterzauber im Böhmischen Prater, Wien 10., Böhmischer Prater

Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof, Wien 10., Am Hauptbahnhof 1, Vorplatz Nord

Weihnachtsmarkt im Schloss Neugebäude, Wien 11., Otmar-Brix-Gasse

Simmeringer Christkindlmarkt, Wien 11., Enkplatz

Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten, Wien 22., Quadenstraße 15