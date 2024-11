Brand in altem Bauernhaus: Florianis rückten aus

Symbolfoto

Symbolfoto Am gestrigen Donnerstag, dem 7. November, geriet eine Holzvertäfelung in einem alten Bauernhaus in Goldegg/Salzburg in Brand. Goldegg/Salzburg Feuerwehreinsatz

Am gestrigen Donnerstag, dem 7. November, geriet eine Holzvertäfelung in einem alten Bauernhaus in Goldegg/Salzburg in Brand.