Cineplexx Graz ruft zur ultimativen GLADIATOR II-Challenge auf

Ab dem 14. November kehrt das antike Rom auf die große Leinwand zurück. GLADIATOR II, das heiß ersehnte Epos von Regisseur Ridley Scott, startet in den Kinos und bringt die Zuschauer zurück in die Welt von Macht, Intrigen und erbitterter Rache. Doch für Filmfans in Graz geht das Erlebnis noch weiter. Cineplexx Graz lädt zur epischen GLADIATOR II-Challenge ein, die deine Stärke auf die Probe stellt.

Was erwartet dich bei der GLADIATOR II-Challenge?

Am Freitag, den 15. November von 18.30 bis 19.30 Uhr, verwandelt sich das Cineplexx Graz in eine Arena, in der nicht nur auf der Leinwand gekämpft wird. In Zusammenarbeit mit der Sportunion und AGROPAC wird das spektakuläre Ninja Triple-Gerüst direkt im Kino aufgebaut. Dieses TÜV-geprüfte Aluminium-Stahl-Gerüst ist mit anspruchsvollen Hangelelementen ausgestattet, die es in sich haben. Hier sind echte Gladiatorenqualitäten gefragt, denn nur die Mutigsten und Geschicktesten werden diese Herausforderung meistern. Jeder ab 16 Jahren ist eingeladen, sich dieser Herausforderung zu stellen und zu beweisen, dass in ihm ein echter Kämpfer steckt. Begleitet wirst du dabei von echten Profis, Nicole Kremser, 4-fache Weltmeisterin und 7-fache Europameisterin im Dodgeball, sowie Jeannine und Jakob, die Gründer der Ninjabox in Kainbach bei Graz, stehen dir mit Tipps und Anfeuerungen zur Seite.

Die Belohnungen für echte Gladiatoren

Die Teilnahme an der Challenge lohnt sich gleich doppelt. Wer den Parcours fehlerfrei meistert, kann sich über zwei Kinogutscheine freuen. Doch das ist noch nicht alles. Der schnellste Gladiator, der das Ninja Triple-Gerüst in Rekordzeit absolviert, wird mit einem ganz besonderen Preis gekrönt – der Cineplexx Premium Jahreskarte. Ein ganzes Jahr lang jeden Tag gratis ins Kino.

So machst du mit…

Die Teilnahme an der GLADIATOR II-Challenge ist kostenlos und offen für alle, die 16 Jahre oder älter sind. Egal, ob du bereits Ninja-Erfahrungen gesammelt hast oder einfach nur Lust auf eine sportliche Herausforderung hast , dieser Wettbewerb ist die perfekte Gelegenheit, deine Stärke, Ausdauer und Geschicklichkeit zu testen. Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort, also komm rechtzeitig vorbei und werde Teil dieses einzigartigen Events.

Warum du GLADIATOR II nicht verpassen solltest

Natürlich darf das Hauptevent des Abends nicht fehlen. Die Premiere von GLADIATOR II auf der großen Leinwand. Ridley Scott führt die epische Geschichte um Ruhm und Rache fort, die Millionen von Fans weltweit begeistert hat. Der Film verspricht atemberaubende Action, beeindruckende Spezialeffekte und eine packende Story, die dich in die gnadenlose Welt des antiken Roms entführt.

Termin Freitag, 15. November 18.30-19.30 Uhr Cineplexx Graz