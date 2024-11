Alkolenker verliert Kontrolle: Insassen flüchten von Unfallstelle

Veröffentlicht am 8. November 2024, 09:12 / ©Chalabala-stock.adobe.com

Am späten Abend des 7. November 2024 verlor ein 23-jähriger rumänischer Staatsbürger auf der Wolfgangsee Bundesstraße im Gemeindegebiet von Hof bei Salzburg die Kontrolle über seinen PKW, worauf sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und schließlich auf der Fahrbahn zu stehen kam. Der 23-jährige Lenker und sein 26-jähriger Beifahrer flüchteten zunächst von der Unfallstelle und konnten erst nach einer Suchaktion durch mehrere Polizeistreifen etwa 100 Meter vom Unfallort entfernt in einer Wiese liegend aufgefunden werden. Ein Alkovortest beim 23-Jährigen Lenker ergab einen Wert von 2,00 Promille. Er musste mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht werden. Der Beifahrer verweigerte eine weitere ärztliche Behandlung. Die Freiwillige Feuerwehr Hof bei Salzburg barg das schwer beschädigte Fahrzeug. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.