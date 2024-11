Eva Spittaler gewinnt Kärntner Jugendbuchpreis 2024

Hochwertige, altersgemäße Literatur für Kinder und Jugendliche vor den Vorhang zu holen – das ist die Intention des Kärntner Jugendbuchpreises, der jährlich abwechselnd mit dem Kärntner Kinderbuchpreis vom Landesjugendreferat ausgeschrieben wird. Seit 2021 können Manuskripte sogar in mehreren Sprachen – neben Deutsch auch in Slowenisch, Italienisch und Englisch – eingereicht werden, die von einer Jury anonym bewertet werden. Bei insgesamt 14 Einreichungen konnte sich dieses Jahr Eva Spittaler mit ihrem Manuskript „LOTT“ durchsetzen. Die Villacherin ist eine „Wiederholungstäterin“, war sie doch schon im Jahr 2006 Kärntner Jugendbuchpreis-Gewinnerin.

Feierliche Preisverleihung im Klagenfurter Musilmuseum

„Es ist schön zu sehen, dass wir mit unserem Förderpreis jedes Jahr Schreibtalente aus unserem Bundesland dazu motivieren können, ihre Manuskripte bei uns einzureichen – und das sogar mehrmals. Das zeigt, dass wir reich an toller Kinder- und Jugendliteratur sind, was wiederum eine gute Basis dafür ist, die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen zu fördern und zu stärken“, freut sich Jugend-Landesrätin Sara Schaar, die der Gewinnerin gestern, Donnerstag, im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Klagenfurter Musilmuseum ganz herzlich gratulierte. Dotiert ist der Kärntner Jugendbuchpreis mit 3.000 Euro. Das ausgezeichnete Werk wird im Drava Verlag herausgegeben und auf verschiedenen Buchmessen, wie z.B. der Frankfurter Buchmesse, präsentiert.

Sonderpreis für Autoren unter 18 Jahren

Ebenfalls an eine Villacherin ging der mit 1.000 Euro dotierte Sonderpreis für Autoren unter 18 Jahren – und zwar an Viktoria Schwarz für ihr Buch mit dem Titel „Wer wir sind, was wir wollen“. Auch sie ist keine Unbekannte, hat sie diesen Preis doch bereits 2022 mit nachhause nehmen können. „Es stimmt mich zuversichtlich, dass wir in Kärnten so kreative Nachwuchs-Schreibtalente haben. Wer die Jury gleich zwei Mal von sich begeistern konnte, kann wirklich stolz auf sich sein“, streut Schaar den beiden Zweifach-Preisträgerinnen Blumen.

Kärntner Kinderbuchpreis 2025

2025 wird wieder der Kärntner Kinderbuchpreis verliehen. Der Start der Ausschreibung ist für Jänner geplant. Details gibt es demnächst auf der Website des Landesjugendreferates: https://jugend.ktn.gv.at.