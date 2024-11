Drohung gegen Schule in Sankt Pölten: Kinder haben Homeschooling

Veröffentlicht am 8. November 2024, 09:29 / ©5 Minuten

Am Freitagmorgen erhielt die Polizei eine Drohung gegen eine Volks- und Mittelschule im Stadtteil Wagram in St. Pölten. Die Drohung ging in den „frühen Morgenstunden“ ein, noch vor Beginn des Unterrichts.

Homeschooling angeordnet

Die Schulleitung entschied in Absprache mit der Bildungsdirektion, den Unterricht auf Homeschooling umzustellen. Eltern wurden frühzeitig digital informiert, sodass viele Schüler gar nicht erst zur Schule kamen. Für jene, die die Nachricht nicht rechtzeitig erhielten, wurde eine Abholung organisiert. Einige Schüler wurden in ein „sicheres Objekt“ gebracht, bis die Lage geklärt war.

Polizei und LSE im Einsatz

Das Schulgebäude wurde von Einsatzkräften durchsucht. Auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) ist in die Ermittlungen involviert. Bislang gibt es keine genauen Informationen zur Art der Drohung, die Ermittlungen laufen jedoch auf Hochtouren.