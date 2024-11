Unfall mit LKW: B100 Drautal Straße aktuell gesperrt

Die B100 Drautal Straße ist zwischen Feistritz in Feistritz an der Drau und Kellerberg in beiden Richtungen gesperrt, heißt es von der ASFINAG. Der Grund ist ein Unfall mit einem LKW. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Sperre soll noch bis circa 11 Uhr dauern, so die Antenne Kärnten.