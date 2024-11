Lichterzauber in der Steiermark: Ein buntes Zeichen für Gemeinschaft

Am 28. November 2024 verwandelt sich die Steiermark in ein leuchtendes Farbenmeer. Ein Aufruf an alle Anwohner, die Fenster und Herzen zu erhellen. Nach dem großen Erfolg des Lichterzaubers im letzten Jahr bringt die Steiermark diesen besonderen Zauber wieder zurück. Mit einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept sollen Anwohner dazu inspiriert werden, gemeinsam ein leuchtendes Zeichen zu setzen. Licht in die dunklen Tage zu bringen und gleichzeitig die Werte der Vielfalt, Toleranz und guten Nachbarschaft zu feiern.

Was steckt hinter dem Lichterzauber?

Am 28. November 2024 sind alle großen und kleinen Bewohner der Steiermark dazu eingeladen, ihre Fenster bunt und kreativ zu gestalten. Mit Transparentpapier in allen Farben des Regenbogens sollen die Fenster dekoriert und von innen beleuchtet werden. Punkt 18 Uhr heißt es dann: „Spot an!“ – Zeit, nach draußen zu gehen, die farbenfrohen Fenster zu bestaunen und die Magie der leuchtenden Kunstwerke zu genießen. Um mitzumachen, besorgen man sich einfach buntes Transparentpapier und etwas Tesafilm, lassen der Fantasie freien Lauf und gestalten das Fenster nach Lust und Laune. Ob einfache Muster oder komplexe Motive, es gibt keine Grenzen für Ihre Kreativität. Das farbige Transparentpapier klebt man von innen auf die Fenster und sorgen für eine ausreichende Hintergrundbeleuchtung, damit die Kunstwerke von draußen gut sichtbar sind.

Ein Fest für die ganze Familie

Dieses besondere Ereignis ist die perfekte Gelegenheit, um mit Kindern und Nachbarn kreativ zu werden. Egal, ob man ein aufwendiges Design gestalten oder einfach nur ein paar bunte Quadrate auf das Fenster kleben, der Spaß steht im Vordergrund. Je mehr Menschen mitmachen, desto eindrucksvoller wird das gemeinsame Lichtermeer!

Ein Zeichen für Zusammenhalt in der dunklen Jahreszeit

Gerade in der kalten und dunklen Jahreszeit tut es gut, Zeichen der Hoffnung und Gemeinschaft zu setzen. Der Lichterzauber soll nicht nur die Straßen der Steiermark erhellen, sondern auch Herzen verbinden. Diese Aktion ist eine wunderbare Möglichkeit, sich solidarisch zu zeigen und die Vielfalt in der Nachbarschaft zu feiern.