Andreas Babler ist Geschichte: Das ist die Nachfolgerin

Andreas Babler wechselt in den Nationalrat. Das Amt des Bürgermeisters geht an Sabrina Divoky

Veröffentlicht am 8. November 2024

Mit der Wahl von Sabrina Divoky steht erstmals eine Frau an der Spitze von Traiskirchen. Die 44-Jährige, die seit 2016 in der Stadtverwaltung tätig ist, leitete zuletzt das Amt für Elementarpädagogik und Schulen. Dort setzte sie unter anderem die „Volxküche“ um, ein Projekt zur Bereitstellung von warmem, gesundem Mittagessen für Kinder in Schulen und Kindergärten.

Fokus auf Familien und Generationen

In ihrer neuen Rolle als Bürgermeisterin plant Divoky, ihr Engagement für Familien und Kinder weiter auszubauen. „Traiskirchen soll eine Stadt sein, die in jeder Lebensphase etwas zu bieten hat“, betonte sie. Sie möchte Angebote für alle Altersgruppen schaffen und die Stadt als unterstützende Umgebung für alle Generationen weiterentwickeln.

Kontinuität und neue Akzente

Divoky folgt auf Andreas Babler, der die Stadt über ein Jahrzehnt prägte. Er initiierte zahlreiche soziale und ökologische Projekte, darunter das preisgekrönte Bauprojekt KALO!, das Traiskirchens Innovationskraft unter Beweis stellte. Divoky kündigte an, auf Bablers Fundament aufzubauen und zugleich eigene Schwerpunkte zu setzen.

Neuer Vizebürgermeister

Neben Divoky wurde auch Clemens Zinnbauer zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Der 35-Jährige, ausgebildeter Werkzeugbautechniker und Geschäftsführer eines heimischen Unternehmens, folgt auf Franz Gartner, der weiterhin als Gemeinderat aktiv bleibt. Zinnbauer war seit 2020 als Stadtrat für Bildung und Wirtschaft tätig und will in seiner neuen Funktion die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt weiter vorantreiben.

