Surfwelle im Volksgarten geplant

Die Stadt Graz prüft derzeit im Detail die Errichtung einer Surfwelle im Volksgarten, die ab 2026 nicht nur den Surfsport bereichern soll, sondern auch das Leben im Park belebt sowie das gesamte Areal aufwertet. Dieses Vorhaben ergänzt optimal die bestehenden Sportangebote wie die Skateranlage und fügt sich harmonisch in die Freizeitmöglichkeiten des Parks ein. Die Surfwelle schafft eine attraktive, neue Nutzung, die den Volksgarten zu einem noch lebendigeren Treffpunkt macht. „Ich halte den Volksgarten für einen großartigen Standort für die Surfwelle. Gemeinsam mit der Surf- Community bringen wir damit neuen Schwung und mehr Leben in den Park,“ so Vizebürgermeisterin Judith Schwentner.

Volksgarten am Mühlgang kommt in Frage

Nach sorgfältiger Standortprüfung entschied sich die Stadt Graz für den Volksgarten am Mühlgang als besten Platz für die Surfwelle. Zuvor wurde ein Standort an der Mur beim Erich-Edegger-Steg geprüft, doch die Bauanforderungen wären dort zu aufwendig gewesen und hätten erhebliche Eingriffe in die Natur bedeutet. Auch der Bereich an der Radetzkybrücke erwies sich als ungeeignet aufgrund des Kraftwerksstaus.

Mühlgang mit perfekter Wasserführung

Eine detaillierte Machbarkeitsstudie im Jahr 2024 bestätigte die Eignung des Volksgartens: Hier ermöglicht der Mühlgang eine optimale Wasserführung und eine nahtlose Integration in die Parkanlage.

Aktueller Stand und die nächsten möglichen Schritte

Nach einem positiven Beschluss im Gemeinderat stehen die weiteren Planungsphasen an. Die Stadt Graz investiert in die Detailplanung, um den möglichen Bau der Surfwelle 2026 zu realisieren. Eine präzise Planung soll Ende 2025 abgeschlossen werden, um dann über den Bau entscheiden zu können. 2026 könnte die Surfwelle dann schon umgesetzt sein.