Leiche entdeckt: 68-Jährige nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Fataler Brand in Kraubath an der Mur: Eine 68-jährige Bewohnerin wurde tot aufgefunden.

Aus bisher unbekannter Ursache brach gegen 17.30 Uhr in der Wohnung der 68-Jährigen in Kraubath an der Mu (Leoben) ein Brand aus. Das Feuer dürfte im Schlafzimmer ausgebrochen sein, wie die Polizei berichtet. In der Wohnung war außer der 68-Jährigen niemand wohnhaft.

Leiche bei Brandeinsatz gefunden

Bei der Brandbekämpfung wurde, durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Leichnam der 68-jährigen Bewohnerin gefunden. Brandermittler des Landeskriminalamts haben bereits die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat die Obduktion des Leichnams angeordnet.