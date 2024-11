Stadtspaziergang mit Horst Ragusch: Auf den Spuren der NS-Opfer

Am morgigen Samstag, dem 9. November 2024, findet ein Stadtspaziergang mit dem Guide Horst Ragusch auf den Spuren der NS-Opfer statt.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 10:28 / ©KK/zVg.

Am morgigen Samstag, dem 9. November 2024, lädt die SJG (Sozialistische Junge Generation) gemeinsam mit Nachtwächter zu Klagenfurt, Horst Ragusch als Guide zum Stadtspaziergang auf den Spuren der NS-Opfer. Es sollen die drastischen Auswirkungen der Nacht vor 68 Jahren, am 9. und 10. November 1938, lebhaft vor Augen geführt werden. In dieser Nacht fanden Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung statt.

Details Hier geht es zur Anmeldung Termin: Samstag der 9. November 2024 Um 15.30 Uhr ab Platzgasse 3, ehemaliges jüdisches Bethaus bis zum Arthus-Lemisch-Platz, zur Mahnwache mit Landeshauptmann Peter Kaiser. Die Teilnahme ist kostenlos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 11:12 Uhr aktualisiert