Schnee im Anmarsch: Hier wird es in Österreich überall weiß

Wintereinbruch in Österreich: Für die kommende Woche wird in mehreren Regionen Schnee vorausgesagt.

In Österreich scheint der Wintereinbruch bevorzustehen: Während das Wochenende wettertechnisch noch ziemlich ruhig verlaufen soll, wird Anfang kommender Woche leichter Schneefall vorausgesagt. Eine „Schonfrist“ gibt es dabei voraussichtlich noch am Montag – es werden lediglich dichte Nebelfelder erwartet. „Vor allem im Norden und Osten aber auch in einigen Becken und Tälern im Süden sowie im Rheintal gibt es zähe Nebel- und Hochnebelfelder, dies sich zum Teil bis weit in den Nachmittag hinein oder auch ganztägig halten“, sagt die GeoSphere im Zuge ihrer Wetterprognose voraus. Die Temperaturen sollen maximal 12 Grad erreichen. Am wärmsten wird es dabei im Westen.

Schnee in Österreich am Dienstag: Hier soll es weiß werden

Schon am Dienstag kann dann ein Wetterumschwung auf uns zukommen. Von Nordwesten zieht zunächst eine Störungszone durch, wodurch es verbreitet trüb wird und zweitweise auch regnen kann. „Die Schneefallgrenze sinkt im Tagesverlauf langsam ab und liegt am Abend zwischen 1.000 Meter im Norden und 1.400 Meter im Süden“, heißt es in der GeoSphere-Prognose weiter. Die Temperaturen schaffen es nicht mehr über die 10-Grad-Grenze hinaus, die Tageshöchstwerte sollen nur mehr zwischen 3 und 8 Grad liegen.

Doch es sei noch nichts in Stein gemeißelt, wie Meteorologin Judith Gerighausen von der GeoSphere auf Anfrage von 5 Minuten informiert: „Mit Stand heute ist die Wetterlage noch nicht ganz genau abzusehen. Es wird voraussichtlich etwas Schnee in hohen Lagen geben.“ Voraussichtlich soll die Schneefallgrenze laut ihr zwischen 1.000 und 1.200 Metern liegen. Am ehesten sollen dabei die Bundesländer Vorarlberg und Tirol betroffen sein. „Es kann aber noch zu Änderungen kommen, in den nächsten Tagen wird man Näheres sagen können“, heißt es.

„Manche Computerberechnungen deuten auf den ersten Schneefall hin…“

Auch laut ORF-Meteorologe Sigi Fink soll der Wetterumschwung nicht vor Montagmittag kommen. „Dann ziehen schon mal dickere Wolken auf, was danach passiert… da gibt es noch viele Fragezeichen“, berichtet er. Sicher sei, dass es kälter wird. „Manche Computerberechnungen deuten auf den ersten Schneefall hin, andere deuten auf ein Fortsetzen der aktuellen Wetterlage hin“, so der Meteorologe, der für nächste Woche noch alles offen lässt.

Skywarn: Kaltfront bringt Schnee nach Österreich

Auch der Wetterwarn-Dienst Skywarn kündigt an: „Kommende Woche kommt dann endlich wieder Bewegung ins Wettergeschehen“ Eine schwache Kaltfront soll dabei in der Nacht auf Dienstag an der Alpennordseite Niederschläge bringen, wobei die Schneefallgrenze unter 1000 Meter liegen dürfte. „Diese Front markiert den Beginn einer unbeständigeren und wahrscheinlich auch winterlichen Wetterlage, wobei die Details naturgemäß noch sehr unsicher sind“, heißt es.



