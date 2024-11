Dubai Schokolade in Österreich: SPAR bietet nun TikTok-Trend an

„Der Hype um die Dubai-Schokolade hat uns vor einigen Wochen erfasst. Da hat einer unserer SPAR-Kaufleute aufgrund des Tiktok-Hypes in Wien begonnen, die Schokolade selbst herzustellen und seitdem verkauft er sie in großen Mengen, muss sogar Ausgabebeschränkungen festsetzen“, erzählt SPAR-Unternehmenssprecherin Nicole Beckmann gegenüber 5 Minuten Österreich. Bis zu 1.000 Stück der Dubai Schokolade werden in Wien jeden Tag frisch produziert und auch täglich verkauft. Es mussten sogar eigene Zeitslots festgelegt werden, an denen die Schokolade gekauft werden kann. „Daher haben wir die Dubai-Schokolade nun bei INTERSPAR auch ins Sortiment aufgenommen. Es gibt sie stationär und online, solange der Vorrat reicht“, so Beckmann. Die Dubai Schokolade „Alyan“ gibt es also nun seit kurzem auch bei Spar in ganz Österreich ab 5,99 Euro zu haben.

©SPAR Bei INTERSPAR gibt es nun auch in Österreich die Dubai Schokolade im stationären Handel zu kaufen.

Lokalaugenschein bei INTERSPAR zeigt: Ausverkauft!

Ein Lokalaugenschein einer 5 Minuten Reporterin bei einem Interspar in Graz zeigt: Der Hype ist immer noch groß. Auf Nachfrage erklärte eine Verkäuferin: „Wir mussten nachbestellen, alle Schokoladentafeln waren sofort weg.“ Die Redaktion konnte also, zumindest in Graz, keine Schokoladentafeln mehr ergattern.

Dubai Schokoladen Hype weiter ungebrochen

Online mussten Kunden bisher bei unterschiedlichen Websites zwischen zehn und fünfzehn Euro für eine einzige Tafel zahlen. Das Social-Media-Phänomen erreichte soviel Popularität, dass der Schweizer Chocolatier Lindt nun seine eigene Kreation in Deutschland und in der Schweiz auf den Markt bringt. Wobei sich auch die Lindt Dubai Schokolade in dieser hohen Preiskategorie bewegt. Wer also in Österreich auch zuschlagen möchte, sollte bei INTERSPAR-Supermärkten und online zuschlagen.