Voice Mania 2024 startet mit Balkonkonzerten in der Wiener City

Von 14 Uhr bis 17 Uhr verwandeln sich Balkone in der Wiener Innenstadt in außergewöhnliche Bühnen. Vokalensembles und Solistschmettern ihre Stücke in Richtung des Publikums und begleiten es auf Wunsch sogar singend ein Stück des Weges.

Balkongesang an historischen Plätzen

Die diesjährigen Balkonkonzerte finden an bekannten Wiener Plätzen wie Am Kohlmarkt, Petersplatz, Am Graben, Neuer Markt und in der Bräunerstraße statt. Diese Open-Air-Darbietungen sollen Lust auf die 25 geplanten Konzerte machen, die bis zum 8. Dezember im Theater am Spittelberg und im Metropol stattfinden werden.

Internationale und heimische Stars

Für die 26. Ausgabe von Voice Mania sind rund 35 Ensembles und Solistaus 21 Ländern angekündigt. Die multinationale Gruppe The Cast eröffnet das Indoor-Programm mit einer modernen Interpretation von Opernklassikern. Aus Österreich sind u.a. die Gesangskapelle Herrmann, die Barbershop-Gruppe Five Gold Rings, die nostalgischen Comedian Vocalists sowie Safer Six, die ihr 25-jähriges Bestehen mit einem „Pop-Feuerwerk der Superlative“ feiern, vertreten.

Highlights für Jung und Alt

Neben den klassischen A-cappella-Auftritten erwartet das Publikum auch außergewöhnliche Events wie ein Beatbox-Seifenblasen-Event für Kinder und die „Voice Mania Short Cuts“, eine spannende Kombination aus Vokalartistik und Körperakrobatik. Festivalleiterin Nuschin Vossoughi sorgt erneut für ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl langjährige Fans als auch neue Besucherbegeistern dürfte.