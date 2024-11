Am Judenplatz: Rosenkranz an Pogrom-Gedenken gehindert

Die Jüdischen Österreichischen Hochschüler hatten eine Menschenkette um das Denkmal gebildet und richteten dem Burschenschafter aus: „Wer Nazis ehrt, dessen Wort ist nichts wert!“. Rosenkranz sprach von „Gewalt“.

Verärgert Judenplatz verlassen

Nach einigen Minuten der Diskussion gab Rosenkranz schließlich auf und verließ den Judenplatz sichtlich verärgert unverrichteter Dinge. Den friedlichen Demonstranten warf er „Gewalt“ vor: „Sie hindern mich mit Gewalt – aber ich weiche der Gewalt von Ihnen“, sagte Rosenkranz. „Niemand hier übt Gewalt aus“, widersprachen die Protestierenden.

„Kein Gedenken mit Rosenkranz“

Das Gedenken an die Novemberpogrome gegen Jüdinnen und Juden vor 86 Jahren war heuer ungewöhnlicherweise mit zwei getrennten Veranstaltungen geplant. Denn die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) gedachte wie üblich mit Vertretern der Bundesregierung und der Parlamentsparteien bei der Shoah-Namensmauer in Wien, wollte aber mit Verweis auf zahlreiche antisemitische Vorfälle dezidiert keine FPÖ-Politiker dabei haben. Der neue freiheitliche Nationalratspräsident Rosenkranz wollte deshalb beim Mahnmal für die österreichischen jüdischen Opfer der Shoah am Judenplatz einen Kranz niederlegen. Kurz vor dem angekündigten Eintreffen des Nationalratspräsidenten um halb zehn Uhr bildeten allerdings Demonstrantinnen und Demonstranten eine Menschenkette rund um das Denkmal und hielten ein Transparent in die Kameras: „Kein Gedenken mit Rosenkranz“. (APA, Red 8.11)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 11:54 Uhr aktualisiert