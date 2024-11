Jeder dritte Verkehrstote in der Steiermark stirbt wegen Raserei

/ ©FF Keutschach am See

Veröffentlicht am 8. November 2024, 11:57 / ©FF Keutschach am See

Jeder dritte Verkehrstote in der Steiermark verliert sein Leben aufgrund von zu hohem Tempo. Eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt erschreckende Zahlen und fordert mehr Maßnahmen, um die Einhaltung der Tempolimits zu gewährleisten. Die Ursachen für die hohe Zahl an Verkehrsunfällen liegen nicht nur in menschlichem Fehlverhalten, sondern auch in der Gestaltung unserer Straßen und der Durchsetzung von Tempokontrollen.

Tödliche Bilanz durch zu hohe Geschwindigkeit

Im Jahr 2023 wurden in der Steiermark 986 Personen durch Verkehrsunfälle verletzt, die durch nicht angepasste Geschwindigkeit verursacht wurden. Davon starben 28 Menschen, 217 wurden schwer verletzt und 741 erlitten leichte Verletzungen. Besonders dramatisch ist, dass bei den tödlichen Unfällen fast 35 Prozent der Opfer durch zu schnelles Fahren ums Leben kamen. Ein alarmierender Wert, der verdeutlicht, wie gefährlich jede noch so kleine Überschreitung der Geschwindigkeit sein kann. „Die kinetische Energie eines Fahrzeugs steigt mit der Geschwindigkeit zum Quadrat. Das bedeutet, dass bereits kleine Erhöhungen der Geschwindigkeit drastische Auswirkungen auf die Unfallfolgen haben können“, erklärt Katharina Jaschinsky vom VCÖ. Besonders in der dunklen Jahreszeit, wenn Sicht und Wetterbedingungen das Fahren erschweren, sei es entscheidend, das Tempo anzupassen und den Straßenverkehr verantwortungsvoll zu gestalten.

743.000 Geschwindigkeitssübertretungen

Im Vorjahr wurden in der Steiermark mehr als 743.000 Übertretungen von Tempolimits registriert. Diese Zahl zeigt nicht nur die Häufigkeit der Verstöße, sondern auch die Gefährdung, die durch das Ignorieren der Tempolimits entsteht. Die größte Opfergruppe bei den Unfällen aufgrund zu hohen Tempos waren die Pkw-Insassen, gefolgt von Motorradfahrern, bei denen die Unfallursache „nicht angepasste Geschwindigkeit“ bei über 60 Prozent der tödlichen Unfälle verantwortlich war. Besonders bedenklich ist die hohe Zahl an Alleinunfällen, die auf Motorrädern stattfanden. In vielen Fällen war die Geschwindigkeit der einzige auslösende Faktor, der zu tödlichen Kollisionen führte.

Mehr Tempokontrollen gefordert

Um die Zahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen zu senken und so die Unfallzahlen zu verringern, fordert der VCÖ strengere Maßnahmen auf mehreren Ebenen. „Wir brauchen mehr Tempokontrollen und eine konsequente Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen“, so Jaschinsky. Darüber hinaus spielt auch die Straßeninfrastruktur eine entscheidende Rolle. „Straßen dürfen nicht zum zu schnellen Fahren einladen“, betont die VCÖ-Expertin. Eine mögliche Lösung könnte eine flächendeckende Einführung von Tempo-30-Zonen in Städten sowie Tempo-80-Zonen auf Freilandstraßen sein. Dies würde nicht nur die Zahl der Unfälle reduzieren, sondern auch dazu beitragen, den Verkehrsfluss sicherer zu gestalten. Gerade in städtischen Gebieten profitieren vor allem die Schwächsten im Verkehr – wie Fußgänger, Kinder und ältere Menschen – von einer gesenkten Höchstgeschwindigkeit.

Einheitliche Regelungen für mehr Verkehrssicherheit

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Aufklärung der Bevölkerung. In Österreich gibt es teils sehr hohe Toleranzgrenzen bei der Ahndung von Geschwindigkeitsverstößen. So wird beispielsweise in der Schweiz bereits ab einer Überschreitung von 6 km/h über dem Tempolimit bestraft, während in Österreich oft erst bei deutlich höheren Geschwindigkeiten Strafen verhängt werden. Diese Praxis führt dazu, dass viele Verkehrsteilnehmer Geschwindigkeitsüberschreitungen als weniger gravierend wahrnehmen und das Risiko einer Strafe unterschätzen. „Wer schneller fährt als erlaubt, riskiert nicht nur eine Strafe, sondern gefährdet auch andere Verkehrsteilnehmer und sich selbst“, warnt Jaschinsky. Ein strengeres Vorgehen und ein einheitliches, transparentes Vorgehen bei Tempokontrollen können helfen, das Bewusstsein für die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen zu schärfen.