Bombendrohung in Zeltweg – Polizei evakuiert Schüler

Polizeieinsatz in Schulzentrum in Zeltweg.

Polizeieinsatz in Schulzentrum in Zeltweg.

Nach einer Bombendrohung, die am Freitagmorgen 8. November 2024 in St. Pölten einen umfangreichen Polizeieinsatz auslöste, kam es nur wenige Stunden später zu einem weiteren Großaufgebot der Sicherheitskräfte in der Steiermark. Diesmal war es ein Schulzentrum in Zeltweg, das aufgrund einer Drohung evakuiert werden musste.

Mehrere Großaufgebote

Die Polizei in der Steiermark ist aktuell mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Bedrohungslage an einer Mittelschule in Zeltweg zu klären. Diese Maßnahme folgte kurz nach einem ähnlichen Vorfall in St. Pölten. Wie bereits bei früheren Fällen wurde auch in diesem Fall eine Drohmail bei der Landespolizeidirektion eingereicht. Eine Reihe von Bombendrohungen sorgt für ständige Ermittlungen. Diese Vorfälle reiht sich in eine Reihe von Bombendrohungen ein, die in den letzten Wochen mehrere Städte in Österreich betroffen haben. Zuletzt waren Einkaufszentren Ziel von Drohungen.

Ermittlungen mit höchster Priorität

Die Behörden gehen davon aus, dass die Drohungen möglicherweise von ein und derselben Person ausgehen. Drohungen dieser Art werden von der Polizei mit höchster Ernsthaftigkeit behandelt. Sollte es zur Identifizierung des Täters kommen, drohen diesem erhebliche strafrechtliche Konsequenzen, darunter mehrjährige Haftstrafen wegen gefährlicher Drohung oder des Landfriedensbruchs. Die Ermittlungen laufen bereits mit Hochdruck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 13:03 Uhr aktualisiert