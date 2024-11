„Grazer Kinder-Radlbonus“: 250 Euro für alle Grazer Drittklässler

Ab diesem Schuljahr erhalten alle Drittklässler in Graz eine Förderung von 250 Euro für den Kauf eines Fahrrads. Das Projekt hat das Ziel, jedem Kind in Graz den Zugang zu einem eigenen Fahrrad zu erleichtern. Dadurch sollen die Kinder das Radfahren erlernen und zugleich Freude daran entwickeln. Langfristig ist angedacht, so mehr Menschen für das Fahrrad als Fortbewegungsmittel zu begeistern. Die Stadt Graz unterstützt, aufgrund der ausgezeichneten Pilotphase des letzten Jahres ,den Erwerb eines Kinderfahrrads mit diesem finanziellen Bonus.

Wann startet die Erweiterung?

Ab November 2024 wird die nächste Phase des Projekts eingeleitet. In diesem Zuge erhalten alle Grazer Drittklässler per Post ein Anmeldeformular zugeschickt, um die Teilnahme am Förderprogramm zu ermöglichen. Der Versand erfolgt in zwei gestaffelten Etappen, um den Prozess möglichst reibungslos zu gestalten. Für Schüler der Volksschulen in den Bezirken 1 bis 8 (Innere Stadt, St. Leonhard, Geidorf, Lend, Gries, Jakomini, Liebenau und St. Peter) werden die Formulare bereits im November 2024 versendet. Die Familien, deren Kinder eine Volksschule in den Bezirken 9 bis 17 (Waltendorf, Ries, Mariatrost, Andritz, Gösting, Eggenberg, Wetzelsdorf, Straßgang und Puntigam) besuchen, erhalten die Unterlagen hingegen im Jänner 2025. So wird sichergestellt, dass alle Familien genügend Zeit haben, sich für die Förderung zu registrieren, unabhängig davon, in welchem Teil der Stadt sie wohnen. Hier gibt es eine Liste der Grazer Volkschulen nach Bezirken.

Abholung und Einlösung der Gutscheine

Sobald das Anmeldeformular vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist, können die Gutscheine persönlich bei der Holding Graz am Andreas-Hofer-Platz 15 (8010 Graz) abgeholt werden. Diese Gutscheine lassen sich anschließend in ausgewählten Grazer Fahrradgeschäften einlösen. Der Gutschein ist nicht nur für den Kauf von Kinderfahrrädern gedacht, sondern kann auch für sicherheitsrelevantes Zubehör wie Fahrradhelme, Schlösser, Klingeln und Reflektoren verwendet werden. Zusätzlich kann er auch zur Bezahlung von Rad-Services für Kinderfahrräder eingesetzt werden. Bitte beachten, dass der Gutschein nicht für den Erwerb von Erwachsenenrädern, Fahrradbekleidung, Anhängern oder ähnlichem genutzt werden kann.