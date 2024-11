Polizei deckt Drogenring auf: Kokain und Heroin bei Razzia beschlagnahmt

Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnten ein 25-Jähriger (Sta.: Serbien) und ein 30-Jähriger (Sta.: Kroatien) als mutmaßliche Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und festgenommen werden. Bei der Personsdurchsuchung wurden an den beiden Männern größere Mengen Bargeld in szenetypischer Stückelung und insge- samt vier Mobiltelefone sichergestellt. Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurden an den Wohnadressen der beiden Beschuldigten ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe und mehrere Beutel mit Kokain und Heroin (rund 100 Gramm) sowie Cannabiskraut (rund 3 Gramm) und ein Sack mit Streckmittel vorgefunden und sichergestellt.

Beide Männer wurden angezeigt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht. Der zuvor angehaltenen Käufer, ein 36-Jähriger (Stgb.: Österreich), wurde nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Bei ihm konnten rund 0,5 Gramm Kokain und 2 Gramm Heroin vorgefunden und sichergestellt werden.