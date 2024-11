In U-Haft: 18-Jähriger trainierte schon mit „Sprengstoffgürtel“

Der in Wien geborene Mann wuchs in schwierigen familiären Verhältnissen auf und kam bereits im Kindesalter mit dem Gesetz in Konflikt. Um den 18-Jährigen zu resozialisieren war er seit 2022 in einer Unterkunft in der Weststeiermark untergebracht. Dort fiel seinem Umfeld seit Dezember 2023 seine zunehmende Wesensveränderung auf. So soll sich der 18-Jährige nicht nur äußerlich verändert, sondern seinen islamischen Glauben verstärkt und in Richtung Islamismus radikalisiert haben.

Radikalisierung: 18-Jähriger verhielt sich auffällig

Mitunter soll sich der 18-Jährige mit geeignetem Videomaterial intensiv beschäftigt und somit dem Extremismus zum Opfer gefallen sein. Der 18-Jährige steht im Verdacht, im August 2024, einen in der weststeirischen Unterkunft untergebrachten Jugendlichen verletzt zu haben. Das Motiv der Tat soll im religiösen Verhalten des Opfers, welcher nach Meinung des Verdächtigen nicht dem islamischen Glauben entspreche, liegen. Ende August 2024 begann der als unsportlich geltende Jugendliche mit einem um dem Oberkörper geschnallten Brustgurt, gefüllt mit Wasserflaschen (ähnlich einem Sprengstoffgurt), zu trainieren. Anfang September 2024 soll sich dann der Jugendliche darüber hinaus bei einem ehemaligen Mitbewohner der besagten Unterkunft nach einer Waffe/Pistole erkundigt haben.

Festnahme angeordnet, Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete aufgrund der relevanten Ermittlungserkenntnisse Anfang September 2024 die Festnahme des Wieners sowie eine Hausdurchsuchung am besagten Aufenthaltsort an. Mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra stellten Beamte des Landesamtes für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) dabei ein unter der Matratze des Verdächtigen verstecktes Küchenmesser (Klingenlänge 20 Zentimeter) sowie diverses radikales Propagandamaterial sicher. Der junge Erwachsene befindet sich seit Oktober 2024 in der Justizanstalt Graz-Jakomini in Untersuchungshaft.

Radikalisierung von Jugendlichen: Wesentlicher Teil der Präventionsarbeit des Staatsschutzes

Wie im Verfassungsschutzbericht 202 angeführt, spielt die Radikalisierung Jugendlicher eine nicht unwesentliche Rolle in der jihadistischen Gefährderszene. Jeder Radikalisierungsprozess verläuft unterschiedlich und ist individuell. Schrittweise verstärken sich die Ideen und Ziele, nehmen mehr Raum und Zeit ein und werden immer ideologischer und radikaler. Je weiter dieser Prozess vorangeschritten ist, desto schwieriger wird es, diese Menschen zu erreichen. Am Ende dieses Entwicklungsprozesses kann es im schlimmsten Fall zur Anwendung von Gewalt kommen. Die mit Jänner 2024 umgesetzte LSE-Reform widmet sich unter anderem auch stark der Präventionsarbeit. Ziel ist es dabei, Bewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen. Wie dieser Sachverhalt deutlich zeigt, gilt die Bevölkerung als wichtiger und aufmerksamer Partner. Die Polizei appelliert, verdächtige Wahrnehmungen im Hinblick auf den Verdacht einer Radikalisierung sofort und jederzeit an die Polizei (133) zu melden.

Polizei informiert: Was kann ein Anzeichen dafür sein, dass sich eine Person radikalisiert? Die Person, verändert sich auffällig (Aussehen, Lebensweise etc.).

zeigt irritierende Videos auf dem Handy.

vertritt plötzlich extreme politische, religiöse oder ideologische Positionen.

äußert sich rassistisch, menschenverachtend oder demokratiefeindlich und wertet andere ab.

vertritt vermehrt ein Freund-Feind-Weltbild.

versucht Einfluss auf andere Menschen zu nehmen, verteilt etwa einschlägiges Propagandamaterial und wirbt für den „richtigen“ Weg.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert