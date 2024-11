Gemeinde warnt: Erneut Trinkwasserverunreinigung in Kärnten

St. Veit an der Glan

Veröffentlicht am 8. November 2024

Die Trinkwasserversorgungsanlage in Wieting (Gemeinde Klein St. Paul, Bezirk St. Veit an der Glan) ist mit Bakterien verunreinigt. Dies wurde im Zuge einer bakteriologischen Überprüfung des Trinkwassers entdeckt. Betroffen sind die Ortsteile Wieting, Kitschdorf, Hechtlsiedlung und Mösel, wie am 8. November auf der Homepage der Gemeinde Klein St. Paul bekannt gegeben wurde.

Gesundheitsgefährdung bei Wasserkonsum

„Bei Genuss des Wassers aus der Trinkwasserversorgungsanlage kann es zu einer Gesundheitsgefährdung in Form von Brechdurchfällen, Magen-Darm-Reizungen usw. kommen“, warnt die Gemeinde Klein St. Paul die Bevölkerung. Besonders gefährdet seien neben Säuglingen und Kleinkindern vor allem ältere und chronisch kranke Personen. Die betroffenen Haushalte werden dazu aufgerufen, das Wasser vor dem Trinken mindestens drei Minuten lang bei Siedetemperatur abzukochen. Für die Körperpflege, zum Abwasch, zur Kleiderreinigung usw. kann das Wasser nach Auskunft der Gemeinde bedenkenlos verwendet werden.