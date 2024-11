Opfer schlägt zurück: Täter bei versuchtem Raub in Wien festgenommen

Nachdem zwei Männer am 3. November 2024 einen Bekannten mit einer Schusswaffe bedroht und ihm sein Mobiltelefon, seine Geldbörse sowie 1.500 Euro Bargeld geraubt hatten, versuchten sie nur wenige Tage später erneut ihr Opfer auszurauben. Der 18-Jährige (Sta.: Syrien) und der 19-Jährige (Sta.: unbekannt) bedrohten den 20-jährigen Mann wieder mit einer Waffe und verlangten diesmal eine noch größere Summe Bargeld.

Polizei wurde verständigt

Das Opfer vereinbarte mit den Männern einen Treffpunkt für die Geldübergabe an einer Tankstelle im 20. Bezirk und verständigte dann die Polizei. Als die Beschuldigten am 7. November 2024 am Treffpunkt erschienen, wurden sie von Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau angehalten und festgenommen. Bei der Personsdurchsuchung konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Das geraubte Mobil- telefon und die geraubten Ausweise des Opfers wurden im PKW der Tatver- dächtigen aufgefunden und sichergestellt. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts des Raubes und des versuchten Raubes angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.