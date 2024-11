LKW-Unfall in Villach-Land: Alkoholfahrt endet im Graben

Am 8. November lenkte ein 26-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land in der Nacht seinen LKW auf der Drautalbundesstraße (Gemeinde Paternion, Bezirk Villach-Land), in Fahrtrichtung Weißenstein. Aus unbekannter Ursache kam der 26-Jährige von der Straße ab und fuhr in den dort befindlichen Graben. Aufgrund der Schräglage des Grabens kippte der LKW um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Stillstand. Der 26-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbstständig ins LKH Villach. Ein Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Aufgrund der Bergearbeiten war die Drautalbundesstraße heute Vormittag gesperrt.