Baumstamm abgerutscht: 39-Jähriger bei Forstunfall verletzt

Am 8. November führte ein 39-jähriger Mann am Vormittag in einem steilen Waldstück in der Gemeinde St. Margareten im Rosental (Bezirk Klagenfurt-Land) Schlägerungsarbeiten durch. Der 39-Jährige fällte einen Baumstamm, welcher aufgrund des steilen und nassen Geländes nachrutschte und ihn im Bereich des linken Beins traf. Der 39-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung durch den C11 ins UKH Klagenfurt verbracht. Im Einsatz standen die Bergrettung mit zehn Personen und die Feuerwehr mit 35 Personen.