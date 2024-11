Caritas Steiermark startet fünfjährige Ausbildung mit Matura

Damit entsteht die erste Schule dieser Art in der Steiermark, die den Grundstein für die fundierte und praxisnahe Ausbildung in der Sozialpädagogik legt. Die BASOP – Bildungsanstalt für Sozialpädagogik – ist im Bildungscampus Graz Grabenstraße untergebracht und startet ab September 2025 mit 30 Schülern. Gleichzeitig mit der Vorstellung der neuen Schulform wurde der bislang namenlose Weg vom Schulgebäude zum Hasnerplatz offiziell als Cäcilia-Kappel-Weg eingeweiht.

Verbindung von Theorie und Praxis

Die Schulform BASOP (Bildungsanstalt für Sozialpädagogik) vermittelt umfassendes theoretisches Wissen und ermöglicht den Schülerinnen praxisorientierte Erfahrungen in einem der wichtigsten sozialen Berufsfelder. Neben allgemeinen Bildungsinhalten bietet der Lehrplan spezifische Fächer in Pädagogik, Didaktik und Praxis der Sozialpädagogik. Besonderes Augenmerk wird auf die persönliche und fachliche Entwicklung der Schülerinnen gelegt, sodass sie optimal auf die Herausforderungen des Berufsalltags vorbereitet werden. „Genauso wie in der Pflege und in der Elementarpädagogik fehlen in der Steiermark qualifizierte Sozialpädagogen. Alleine in der Caritas Steiermark schreiben wir pro Jahr rund 15 Stellen für Mitarbeitende mit dieser Ausbildung aus. Aktuell sind alleine im Raum Graz rund 30 Stellen unbesetzt, wo diese Qualifikation gefordert ist. Wir setzen hier ganz gezielt eine weitere Initiative, um zusätzliche Fachleute in Sozial- und Gesundheitsberufen auszubilden“, so Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark.

Lücke im steirischen Bildungsangebot schließen

„Mit der BASOP wollen wir eine Lücke im steirischen Bildungsangebot schließen und jungen Menschen die Möglichkeit bieten, sich gezielt auf das Berufsfeld der Sozialpädagogik vorzubereiten“, sagt Norbert Zettler, Direktor im Bildungscampus Grabenstraße der Caritas Steiermark. „Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im sozialen Bereich wächst stetig, und wir sind stolz darauf, mit dieser neuen Schulform hier einen wichtigen Beitrag zu leisten.“

Ein Weg für Cäcilia Kappel

Gleichzeitig mit der Vorstellung der neuen Schulform wurde der bislang namenlose Weg vom Schulgebäude zum Hasnerplatz offiziell als Cäcilia-Kappel-Weg eingeweiht. Cäcilia Kappel, geboren am 21. Mai 1920 in Pöls bei Preding, war eine herausragende Persönlichkeit, die das Fürsorgewesen und die Bildung in der Steiermark maßgeblich prägte. Nach ihrer Ausbildung zur Diplomierten Volkspflegerin arbeitete sie zunächst im Jugendamt Graz und wurde 1948 von der Caritas in Graz angeworben, um das Fürsorgewesen auszubauen.