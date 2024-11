Dreister Einbruch in Wien: WEGA stellt 13-jährigen Abgängigen

Am Donnerstag wurden Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling in den frühen Morgenstunden aufgrund eines Geschäftseinbruchs alarmiert. Laut Zeugenaussagen hatten mehrere Personen die Fensterscheibe eines Feuerwerksgeschäfts eingeschlagen und waren dadurch ins Innere geklettert. Bei der Durchsuchung der Geschäftsräumlichkeiten durch Beamte der Sondereinheit WEGA konnte einer der Tatverdächtigen, ein 13-jähriger serbischer Staatsangehöriger, angehalten werden. Bei dem Jugendlichen handelte es sich um einen abgängigen Minderjährigen. Noch am selben Abend traf die Polizei den 13-Jährigen erneut an, als er mit einem anderen Jugendliche auf dem Dach eines Wohnhauses in Wien Meidling die mutmaßlich gestohlenen Feuerwerkskörper zündete. Der 13-Jährige und sein Freund (13 Jahre, Sta.: Syrien) gestanden gegenüber den Beamten, dass sie in der Früh gemeinsam mit einem dritten Jugendlichen in das Feuerwerksgeschäft eingebrochen waren. Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt und anschließend in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Die bei ihnen aufgefundenen pyrotechnischen Gegenstände wurden sichergestellt.