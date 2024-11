Hobbyliga: 20.000 Euro Entschädigung nach Foulspiel

Der 32-jährige Amir Abdel-Hamid wurde für ein Foulspiel am gegnerischen Torwart in der Wiener Hobbyfußballliga schuldig gesprochen und zur Zahlung von 20.000 Euro Entschädigung verurteilt.

Veröffentlicht am 8. November 2024, 16:23 / ©Pixabay

Der 32-jährige Amir Abdel-Hamid wurde für ein Foulspiel am gegnerischen Torwart in der Wiener Hobbyfußballliga schuldig gesprochen und zur Zahlung von 20.000 Euro Entschädigung verurteilt. Die Entscheidung, die nach einem mehrjährigen Prozess fiel, sorgte für hitzige Diskussionen in der Amateurfußball-Szene. Abdel-Hamid selbst beschreibt gegenüber dem ORF den Vorfall als unglücklichen Zweikampf, bei dem er versehentlich das Gesicht des Torhüters traf. Laut der entscheidenden Zeugenaussage der Linienrichterin handelte es sich jedoch um ein absichtliches Foul.

Hobbyfußballer befürchten rechtliche Folgen

Spieler fragen sich, ob nun jedes harte Einsteigen auf dem Platz vor Gericht enden könnte. Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und Experten geben jedoch Entwarnung: Solche Klagen seien äußerst selten und beziehen sich nur auf besonders rücksichtsloses Verhalten.

„Nicht jedes Foul führt zu Klagen“

Thomas Hollerer, Jurist und Generalsekretär des ÖFB, betont im ORF, dass der Sport eine Sonderstellung genießt. Bei Kampfsportarten wie Boxen sei es üblich, dass Schläge zum Kopf gehören – was außerhalb des Rings strafbar wäre. Im Fußball werden rechtliche Ansprüche nur dann geltend gemacht, wenn es zu besonders brutalen Fouls kommt. Hollerer erklärt: „Die Grenze liegt dort, wo ein Einsteigen besonders rücksichtslos erfolgt. Bei regulären Zweikämpfen ohne grobe Fahrlässigkeit besteht keine Haftungsgefahr.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.11.2024 um 17:06 Uhr aktualisiert